Прокуратура Швеции направила запрос о заочном аресте Ассанжа

Прокуратура Швеции направила в суд запрос о выдаче ордера на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом в понедельник, 20 мая, пишет Reuters со ссылкой на ведомство.

В случае если ордер будет предоставлен, это станет первым шагом в процессе экстрадиции Ассанжа из Великобритании.

13 мая Швеция возобновила расследование по делу Ассанжа, которого там подозревают в преступлениях на сексуальной почве.

В 2010 году Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, опасаясь экстрадиции в Швецию, так как страна могла выдать его США.

Министерство юстиции США пытается возбудить дело против основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа на основании закона о шпионаже. Приговор по данному закону предусматривает наказание в виде смертной казни.

В апреле 2019 года Ассанжа задержали по выданному в 2012 году ордеру за то, что он не явился в суд, а 1 мая Лондонский суд приговорил его за это к 50 неделям заключения.

Расследование дела Ассанжа в Швеции прекратили в 2017 году, но после его ареста адвокат одной из женщин, выдвигавших обвинения, потребовала его возобновления. По оценкам экспертов, в случае экстрадиции в Швецию Ассанжу может грозить до двух лет лишения свободы.