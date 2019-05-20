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Детский сад эвакуировали в Биробиджане из-за замыкания электропроводки

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В Биробиджане эвакуировали воспитанников детского сада № 29. Причиной стало замыкание электропроводки. В подвале здания произошло задымление.

На место ЧП выезжал мэр города Александр Головатый. Как сообщает ИА EAOMedia, решается вопрос о замене оборудования. Кроме того, специалисты в ближайшее время обследуют всю электросеть детского сада. Только после этого руководство дошкольного учреждения примет решение о возобновлении работы, заявил градоначальник. Сейчас здание полностью обесточено.

В марте в Биробиджане разгорелся скандал после того, как родители воспитанников одного из детских садов рассказали, что к детям применяют рукоприкладство и называют «свиньями». После этого правоохранительные органы инициировали проверку дошкольного учреждения.

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