Детский сад эвакуировали в Биробиджане из-за замыкания электропроводки

В Биробиджане эвакуировали воспитанников детского сада № 29. Причиной стало замыкание электропроводки. В подвале здания произошло задымление.

На место ЧП выезжал мэр города Александр Головатый. Как сообщает ИА EAOMedia, решается вопрос о замене оборудования. Кроме того, специалисты в ближайшее время обследуют всю электросеть детского сада. Только после этого руководство дошкольного учреждения примет решение о возобновлении работы, заявил градоначальник. Сейчас здание полностью обесточено.

В марте в Биробиджане разгорелся скандал после того, как родители воспитанников одного из детских садов рассказали, что к детям применяют рукоприкладство и называют «свиньями». После этого правоохранительные органы инициировали проверку дошкольного учреждения.