Козоводство решили развивать в Хабаровском крае

Аграрные хозяйства Хабаровского края получили первые гранты на развитие козоводства. Региональный минсельхоз решил финансово поддержать это направление сельского хозяйства, которое в последнее время набирает популярность.

Так, чиновники министерства побывали в селе Кутузовка района имени Лазо, где предприниматель решил создать молочную ферму на «дальневосточном гектаре». Он одним из первых в регионе решил воспользоваться грантом.

По словам Игоря Даниленко, которые приводит ИА AmurMedia, грантовые средства составляют около 16,3 млн рублей. На эти деньги он планирует построить ферму и увеличить поголовье коз со 100 до 300. Уже сегодня в его хозяйстве производят молоко, йогурт и сыр. В соответствии с новым проектом здесь установят линию для приготовления кормов и модульный цех по переработке молочной продукции.

В министерстве пояснили, что потребность региона в молоке составляет 270 тыс. т. Однако производится всего 11% от этого объема. Поэтому и было принято решение о введении специализированного гранта, которым могут воспользоваться производители молока, в том числе и козоводы. Первые два гранта были получены в марте 2019 года.

Агентство напоминает, что в феврале этого года во время ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин обозначил основные приоритеты развития аграрной отрасли в стране. Основной акцент он предложил сделать на развитии села, повышении качества жизни аграриев и внедрении новых форм поддержки.