Итоги «Евровидения» могут отменить из-за скандала с победителем

Результаты «Евровидения» могут отменить из-за нарушения, допущенного победителем конкурса. Артист из Нидерландов Дункан Лоуренс выпустил свою песню задолго до конкурса, а это противоречит правилам.

Как сообщает «РИА Новости», композиция Arcade появилась на YouTube в 2017 году. Видео свидетельствует, что Лоуренс уже исполнял ее два года назад на живом выступлении в рамках проекта The Student Late Show. При этом, по правилам «Евровидения», песни участников должны быть выпущены не раньше 1 сентября года, предшествующего конкурсу.

В апреле на дату выпуска песни обратили внимание российские и зарубежные журналисты. Интернет-пользователи по окончании конкурса призвали пересмотреть его итоги.

На обвинения в нарушении ответил продюсер Лоуренса Воутер Харди. По его словам, работа над песней велась несколько лет, за это время было записано несколько ее версий.

«Евровидение-2019» проходило с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. По итогам голосования жюри и зрителей в финале победивший представитель Нидерландов набрал 492 балла. Россиянин Сергей Лазарев выступил с композицией Scream и занял третье место, набрав 369 баллов.