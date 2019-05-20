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Трамп охарактеризовал политику США в отношении России

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп заявил, что проводит жесткую политику в отношении России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Цель задавливают средства: санкции США не решают поставленных задач
Часть американского истеблишмента уверена, что нагромождение ограничительных мер против РФ приводит к обратным результатам

«Никто не был жестче по отношению к России, чем я», — цитирует американского лидера RT.

В 2014 год ряд западных стран ввели ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. В последующие годы санкционный список неоднократно расширялся и дополнялся.

13 февраля США назвали условие для снятия санкций с России. Им является получение Донбасса и Крыма под контроль украинских властей.

В марте госсекретарь США Майк Помпео отметил, что сейчас Вашингтон проводит самую жесткую политику в отношении России за последние 30 лет. По его словам, принимаемые сегодня меры можно сравнить с действиями аппарата 40-го президента США Рональда Рейгана, занимавшего пост главы государства с 1981 по 1989 год.

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