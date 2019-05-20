Жительница Шотландии не подозревала о беременности до родов

Жительница шотландского города Фолкерк не подозревала о беременности до самых родов. Об этом сообщила газета The Daily Record.

10 мая 20-летняя Стейси Портер почувствовала спазмы в животе и сообщила об этом ничего не подозревавшему возлюбленному. Пока он добрался до ванной, она родила.

Вызванные врачи обнаружили совершенно здорового ребенка и его мать.

По словам Портер, роды прошли довольно быстро и безболезненно.

Девушка утверждает, что никаких симптомов беременности не чувствовала и регулярно пила противозачаточные таблетки.

5 апреля стало известно, что жительница британского города Глазго Эммалуиз Леггэйт узнала о своей беременности за 45 минут до родов. По ее словам, до начала схваток у нее был абсолютно плоский живот.