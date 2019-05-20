США отменили пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики

США больше не взимают пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики. Соответствующий указ подписал в воскресенье, 19 мая, президент США Дональд Трамп.

«Я решил, что импорт алюминия из Канады и Мексики больше не будет угрожать нанесением ущерба национальной безопасности», — говорится в распоряжении американского лидера.

В связи с этим Трамп принял решение исключить данные государства из списка стран, в отношении которых применяются импортные пошлины.

9 марта хозяин Белого дома официально объявил о введении пошлин в 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия для защиты национальной безопасности страны.

Он добавил, что те, кто не намерен платить налог, могут «перенести производство в США, и налога не будет». Кроме того, Трамп не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов — среди них Канада, Мексика и Австралия.

17 мая стало известно, что что решение Вашингтона может создать почву для ратификации нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой, подписанного в конце ноября прошлого года в рамках саммита G20 в Бразилии.