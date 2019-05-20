Ученые рассказали об опасности удаления аппендикса

Удаление аппендикса может провоцировать развитие болезни Паркинсона. К такому выводу пришли ученые из Западного университета Кейза и центра «Университетские клиники Кливленда».

Исследователи изучили данные о здоровье 62 млн человек с болезней Паркинсона, и выяснили, что у людей, перенесших процедуру удаления аппендикса болезнь развивалась в три раза чаще.



Так, заболевание диагностировалось у 488 тыс. пациентов с удаленным аппендиксом, 4,7 тыс. болезнь обнаруживали после операции.

Специалисты пришли к выводу, что до удаления аппендикса риск получить болезнь Паркинсона у людей составлял 0,29%, пишет РЕН ТВ.

После удаления аппендикса риск повышался до 0,92%.

Болезнь Паркинсона (дрожательный паралич) — медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы. Характеризуется замедленностью движений, дрожанием в покое и нарушением рефлексов. Средний возраст начала заболевания — 57 лет.