Порошенко назвал самый обидный промах за годы президентства

Уходящий президент Украины обратился к народу. В последний день правления Петр Порошенко рассказал, что стало для него самым обидным. Глава Украины жалеет, что ему не удалось восстановить мир в собственной стране. Правда, своей вины в том, что в стране идет гражданская война, президент не видит и во всех бедах продолжает винить Россию.