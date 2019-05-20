Десятки фанатов встретили Сергея Лазарева в аэропорту

Сергей Лазарев вернулся на родину после «Евровидения» в прекрасном настроении. Десятки поклонников ожидали певца в аэропорту. Лазарев явно тронут такой встречей. Артист отметил, что полноценно отдохнуть не получится. В этот же вечер он отправился на гастроли.