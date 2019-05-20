Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию и одержала шестую победу на ЧМ

Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 3:0, одержав шестую победу в шести играх.

Счет в матче открыл Артем Анисимов (4-я минута), Никита Кучеров оформил дубль на 27-й и 56-й минутах. Таким образом Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров ЧМ с 14 очками (6 шайб + 8 передач).

Главный тренер россиян Илья Воробьев назвал победу над Швейцарией рабочей и командной.

«Мы несколько переудалялись. А так получилась рабочая, командная победа. Молодцы», — цитирует его ТАСС.

После шести игр сборная России возглавляет турнирную таблицу группы B и гарантированно выходит в четвертьфинал.

Заключительную игру группового этапа россияне проведут 21 мая против команды Швеции.