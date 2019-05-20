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Авария с погибшим произошла на петербургской КАД

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В ДТП на КАД Санкт-Петербурга днем 19 мая погиб один человек, еще двое получили травмы. На трассе столкнулись «Газель» и Ford. После этого грузовик вылетел на другую полосу и врезался в Hyundai.

Водитель «Газели» скончался, в иномарке пострадали два пассажира: 31-летняя женщина и 9-летняя девочка. Женщину госпитализировали на скорой помощи, девочку доставили в больницу вертолетом, информирует телеканал «78».

В Санкт-Петербурге 10 мая произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршрутных автобусов. Пострадали девять человек, включая троих детей. Как сообщили врачи, все пострадавшие получили легкие травмы.

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