Авария с погибшим произошла на петербургской КАД

В ДТП на КАД Санкт-Петербурга днем 19 мая погиб один человек, еще двое получили травмы. На трассе столкнулись «Газель» и Ford. После этого грузовик вылетел на другую полосу и врезался в Hyundai.

Водитель «Газели» скончался, в иномарке пострадали два пассажира: 31-летняя женщина и 9-летняя девочка. Женщину госпитализировали на скорой помощи, девочку доставили в больницу вертолетом, информирует телеканал «78».

В Санкт-Петербурге 10 мая произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршрутных автобусов. Пострадали девять человек, включая троих детей. Как сообщили врачи, все пострадавшие получили легкие травмы.