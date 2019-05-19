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Зеленскому предложили провести референдум о сокращении числа депутатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко предложил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому провести референдум о сокращении численности депутатов в Верховной раде.

«Я предлагаю воспользоваться нашим предложением и вместе с парламентскими выборами в октябре провести референдум о сокращении численности депутатов до 250», — отметил Ляшко в эфире телеканала «112 Украина», отметив, что сейчас в раде 450 парламентариев–

По его словам, недавно похожие референдумы состоялись в Литве и Молдавии. Ляшко также напомнил, что с таким предложением уже выступал в своей предвыборной кампании.

Украинский парламент ранее назначил инаугурацию Владимира Зеленскогo на 20 мая. На церемонии ожидаются главы пяти государств — Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Американскую делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенкo.

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