Крестный объезд «За трезвость!» прошел в Липецке

Активисты Липецкого православного общества «Трезвение» провели крестный объезд «За трезвость!». Более 200 человек проехали с иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша» по объездному транспортному кольцу вокруг Липецка и молились за всех страждущих.

Перед началом мероприятия в храме преподобного Сергия Радонежского состоялся молебен о трезвении страждущих, который совершил иерей Вячеслав Колягин. Об этом информирует GOROD48.

Маршрут крестного объезда прошел с остановками в селе Хрущевка; возле областного наркологического диспансера, где к крестному объезду присоединились медперсонал и пациенты; в селе Малей.

На этой неделе группа парламентариев внесла в Государственную думу проект закона о восстановлении в России системы вытрезвителей. Предполагается, что в субъектах РФ будут воссозданы спецучреждения для оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения. В России вытрезвителей не существует с 2011 года. С лицами в алкогольном опьянении работает либо полиция, либо служба скорой помощи.