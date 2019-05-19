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Появилось видео с репетиции инаугурации Зеленского

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Видео с репетиции инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского появилось в Сети. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, мероприятие прошло у здания Верховной рады в Киеве.

Журналисты отмечают, что роль Зеленского на репетиции выполняет статист. На кадрах видно, как он проходит мимо военных, выстроившихся в шеренгу.

По данным агентства УНН, в репетиции приняли участие все структуры, которые задействованы в процедуре инаугурации.

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Ранее в тот же день пресс-служба новоизбранного президента Украины опубликовала программу торжественных мероприятий по случаю его вступления на пост главы государства. Согласно документу, Зеленский официально вступит в должность президента 20 мая. Инаугурация начнется в Киеве в 10:00 (совпадает с московским).

На церемонии ожидаются главы пяти государств — Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Американскую делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенкo.

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