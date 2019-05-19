Прямой эфир

Глава МВД Австрии обвинил канцлера в развале правительства из-за жажды власти

0
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль 19 мая обвинил канцлера страны Себастьяна Курца в развале коалиционного правительства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Кикля, канцлер, будучи лидером Австрийской народной партии (АНП), обманул министров из Австрийской партии свободы (АПС). «АНП в одностороннем порядке прекратила сотрудничество в правительстве. Канцлер Курц и АНП переживают за власть. Очевидно, ценой развала правительства, которое много лет пользуется уважением среди населения», — заявил Кикль.

Он считает, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, взяв на себя ответственность после публикации скандальной видеозаписи с его участием, принес себя в политическую жертву, чтобы коалиционное правительство продолжило работу. Однако, по мнению Кикля, канцлер не сдержал своего слова, инициировав досрочные парламентские выборы.

Ранее, 18 мая, стало известно, что вице-канцлер Штрахе подозревается в том, что в 2017 году на Ибице он контактировал с российской предпринимательницей Аленой Макаровой и обсуждал с ней помощь с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт. Видеозапись попала в распоряжение немецких изданий Spiegel и Sueddeutsche Zeitung. Разговор Штрахе и россиянки происходил, когда политик еще не был вице-канцлером. На видео заметно, что все участники встречи находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В тот же день вице-канцлер подал в отставку. После этого вечером 18 мая Курц предложил президенту Австрии Александеру ван дер Беллену провести досрочные выборы в парламент в максимально краткие сроки. 19 мая ван дер Беллен заявил, что выступает за досрочные выборы в начале сентября этого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Вице-канцлер Австрии объяснил скандальное видео с его участием

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017