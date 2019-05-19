Глава МВД Австрии обвинил канцлера в развале правительства из-за жажды власти

Министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль 19 мая обвинил канцлера страны Себастьяна Курца в развале коалиционного правительства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Кикля, канцлер, будучи лидером Австрийской народной партии (АНП), обманул министров из Австрийской партии свободы (АПС). «АНП в одностороннем порядке прекратила сотрудничество в правительстве. Канцлер Курц и АНП переживают за власть. Очевидно, ценой развала правительства, которое много лет пользуется уважением среди населения», — заявил Кикль.

Он считает, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, взяв на себя ответственность после публикации скандальной видеозаписи с его участием, принес себя в политическую жертву, чтобы коалиционное правительство продолжило работу. Однако, по мнению Кикля, канцлер не сдержал своего слова, инициировав досрочные парламентские выборы.

Ранее, 18 мая, стало известно, что вице-канцлер Штрахе подозревается в том, что в 2017 году на Ибице он контактировал с российской предпринимательницей Аленой Макаровой и обсуждал с ней помощь с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт. Видеозапись попала в распоряжение немецких изданий Spiegel и Sueddeutsche Zeitung. Разговор Штрахе и россиянки происходил, когда политик еще не был вице-канцлером. На видео заметно, что все участники встречи находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В тот же день вице-канцлер подал в отставку. После этого вечером 18 мая Курц предложил президенту Австрии Александеру ван дер Беллену провести досрочные выборы в парламент в максимально краткие сроки. 19 мая ван дер Беллен заявил, что выступает за досрочные выборы в начале сентября этого года.