Журналисты заявили о слежке Google за покупками пользователей в Сети

Google сохраняет информацию о покупках, сделанных пользователями. Внимание на это обратил журналист CNBC Тодд Хейзельтон, который обнаружил список всех своих приобретений за последние пять лет во вкладке «Покупки» (Purchases). Зайти в соответствующий раздел могут все пользователи.

«Я совершал все свои покупки с помощью онлайн-сервисов или приложений, таких как Amazon, DoorDash или Seamless, но никогда через Google», — написал Хейзельтон.

По словам журналиста, весь список покупок стал доступен Google из-за того, что цифровые чеки поступали на почту Gmail. В итоге в списке можно найти даже данные о том, что 14 января 2016 года Хейзельтон заказал филе Cheesesteak на булочке с Cheez Whiz и банановым перцем.

Представители Google заявили, что данные о покупках доступны только самим пользователям и скрыты от остальных. В компании также уверяют, что сервис был создан специально для удобства пользователей.

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