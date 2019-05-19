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Работницу храма в Москве избили лопатой за отказ дать святой воды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве прихожанин избил черенком лопаты пожилую работницу храма Святого равноапостольного князя Владимира после того, как она отказалась дать ему святой воды. Правоохранители задержали злоумышленника, которым оказался мужчина 1983 года рождения.

«Он нанес пострадавшей множественные удары по голове и телу, причинив ей открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы и перелом левой плечевой кости», — рассказали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве в воскресенье, 19 мая.

Отмечается, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), которая грозит лишением свободы на срок до восьми лет.

По данным Telegram-канала Baza, конфликт начался, когда прихожанин попросил у работницы храма святой воды, однако ее у женщины не оказалось. Мужчина счел отказ знаком, что в женщину вселились бесы, и попытался их изгнать прямо в церкви с помощью лопаты.

«Я понял, что ей там не место и только от меня всё зависит», — цитирует Baza слова мужчины.

В июле 2018 года восьмидесятилетняя пациентка волгоградской больницы напала с ножом на двух спящих соседок по палате. Свой поступок женщина объясняла тем, что «изгоняла бесов» из них. Позже одна из пострадавших скончалась.

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