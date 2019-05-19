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Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска

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Фото: TASS/Zuma/Armando Gallo
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Голливудский актер Мэттью Макконахи получил документ об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска. Об этом сообщила газета Longview News-Journal.

Издание уточняет, что на торжественных церемониях, посвященных окончанию школы, ученикам обычно вручают лишь обложку для аттестата, а за самим документом выпускники должны прийти позже.

По словам представителя старшей школы в Лонгвью (штат Техас), которую Макконахи окончил в 1988 году, будущий актер так и не явился за аттестатом.

17 мая Макконахи прибыл в родную школу, чтобы произнести речь перед нынешними выпускниками. На церемонии ему был торжественно вручен документ о среднем образовании.

Макконахи известен по ролям в фильмах и сериалах «Темная башня», «Интерстеллер», «Настоящий детектив», «Волк с Уолл-стрит» и многих других. В 2014 году он получил премию «Оскар» за роль в картине «Далласский клуб покупателей».

В 2018 году Макконахи возглавил рейтинг самых переоцененных знаменитостей Голливуда, составленный журналом Forbes.

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