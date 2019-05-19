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Британского депутата обвинили в шпионаже в пользу Чехословакии и СССР

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Влиятельный член британской Лейбористской партии Джеффри Робинсон, который уже более 40 лет представляет свой избирательный округ в парламенте Соединенного Королевства, в годы холодной войны шпионил в пользу Чехословакии и СССР. Об этом в воскресенье, 19 мая, пишет The Mail on Sunday со ссылкой на обнародованные властями Чехии данные из архивов спецслужб.

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Отмечается, что в конце 1960-х годов Робинсон якобы на регулярной основе передавал секретные документы и конфиденциальную правительственную информацию сотрудникам Службы государственной безопасности (StB) социалистической Чехословакии, работавшим в посольстве республики в Лондоне, а также КГБ. В том числе, по данным журналистов, он передавал секретные документы с брифингов НАТО, сведения о планировавшемся Великобританией сокращении ее контингента в ФРГ, а также о некоторых деталях британской ядерной стратегии.

Отмечается, что в 1967 году Робинсон передал данные о том, что вице-президент США Хьюберт Хамфри предлагал британским властям заменить баллистические ракеты «Поларис» на британских атомных подводных лодках находившимися тогда в разработке «Посейдонами». Согласно данным, Робинсон за передачу сведений получал многочисленные подарки, стоимость которых в пересчете на сегодняшние деньги составила бы около £12 тыс. ($15,3 тыс., или около 1 млн рублей).

Адвокат парламентария в интервью изданию отрицал все обвинения.

В сентябре 2018 года газета The Times сообщила, что британский политик и бывший лидер Лейбористской партии Майкл Фут работал на КГБ.

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