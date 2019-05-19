Президент Австрии предложил провести досрочные парламентские выборы в сентябре

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии, нижнюю палату парламента страны, должны пройти в начале сентября нынешнего года. Такую позицию высказал президент Австрии Александер Ван дер Беллен в воскресенье, 19 мая.

«Я выступаю за проведение выборов на основании сроков, установленных конституцией. Я выступаю за досрочные выборы в сентябре. Если это возможно, в начале сентября», — приводит слова Ван дер Беллена местная газета Die Presse.

Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц предложил Александеру Ван дер Беллену провести досрочные выборы в парламент в максимально краткие сроки.

В тот же день вице-канцлер Хайн-Кристиан Штрахе объявил об отставке. Вице-канцлер подозревается в том, что в 2017 году на Ибице он контактировал с российской предпринимательницей Аленой Макаровой и обсуждал с ней помощь с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт. Свидетельствующая об этом видеозапись попала в распоряжение немецких изданий Spiegel и Sueddeutsche Zeitung.

При этом отмечается, что разговор Штрахе и россиянки происходил, когда политик еще не был вице-канцлером. На видео заметно, что все участники встречи находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сам Штрахе заявил, что женщина на видео является гражданкой Латвии, а не России. Австрийская прокуратура начала проверку. СМИ уже окрестили инцидент политическим землетрясением.