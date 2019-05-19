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В музее Тропинина в Москве открылась выставка Кваренги

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В музее Василия Тропинина в Москве открылась выставка редких графических листов Джакомо Кваренги. Архитектор Сергей Чобан привез в Москву работы мастера XVIII века из личного собрания. Выставка приняла первых посетителей в рамках «Ночи в музее».

Среди экспонатов: 18 уникальных пейзажей и рисунков российского периода творчества Кваренги. Итальянский архитектор прибыл в Петербург в 1780 году по приглашению Екатерины II. Изначально он работал по короткому контракту, но в итоге прожил в России почти 40 лет. Дополнили экспозицию портреты заказчиков архитектора: Екатерины II, Павла I, Александра I.

Выставка в Музее Тропинина, объединившая живопись и графику, продлится до 18 августа.

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