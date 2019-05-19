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Репетицию инаугурации проведут в раде без участия Зеленского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Репетиция инаугурации президента Украины пройдет 19 мая в Верховной раде Украины без участия самого новоизбранного главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Планируется репетиция большая, ближе к вечеру, Зеленского на ней не будет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в репетиции примут участие все структуры, которые задействованы в процедуре инаугурации.

Украинский парламент назначил инаугурацию Зеленского на 20 мая. На церемонии ожидаются главы пяти государств — Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Американскую делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенко.

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