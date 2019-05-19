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Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

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Российский певец Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение-2019» с композицией Scream. В общей сумме он получил 369 баллов.

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В своем видеообращении исполнитель выразил сожаление из-за отстранения от голосования белорусского жюри, так как рассчитывал на его поддержку.

Для Лазарева участие в «Евровидении» стало вторым. Певец уже представлял Россию на конкурсе в 2016 году, и тогда тоже занял третье место.

Победителем «Евровидения» стал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Аrcade. По итогам голосования жюри и зрителей в финале он набрал 492 балла.

Конкурс проходил с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В финале за победу боролись представители 26 стран.

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