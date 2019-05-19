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Ветеринары напомнили о правилах ухода за питомцами в жару

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Фото: Depositphotos
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Ветеринары советуют в жаркое время не оставлять животных в закрытых непроветриваемых помещениях, чтобы избежать солнечного или теплового удара. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщается на сайте мэра Москвы.

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Кроме того, не рекомендуется подвергать питомцев физическим нагрузкам. Необходимо также следить, чтобы в мисках у них всегда была свежая вода.

«Нужно помнить, что корм, в особенности влажный или приготовленный в домашних условиях, летом портится быстрее, и питомец может отравиться», — говорится в сообщении.

Специалисты советуют не нарушать режим прогулок, для этого наиболее благоприятным будет утреннее и вечернее время. В случае если питомец тяжело и учащенно дышит, дрожит, нужно найти для него прохладное место с хорошей вентиляцией и дать ему попить, заключили ветеринары.

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