Уайлдер нокаутировал Бризила в начале поединка

Американский боксер Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над своим соотечественником Домиником Бризилом, защитив пояс чемпион мира по версии WBC.

Как сообщает «Газета.Ру», поединок состоялся в Нью-Йорке в субботу, 18 мая, на арене Barclays Center. Бой завершился в первом раунде.

Таким образом, Уайлдер в девятый раз подряд отстоял титул чемпиона мира по версии WBC. На счету 33-летнего американца 41 победа и ни одного поражения. Что касается Бризила, то это этот поражение стало вторым досрочным в его карьере.

Ранее 5 мая сообщалось, что российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе. Спортсмен одержал победу над американцем Радивойем Каладжичем в ходе боя, который прошел в американском Стоктоне.