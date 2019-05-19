В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

В возрасте 108 лет скончался японец Масао Мацумото. Вместе со своей супругой Мияко он составлял самую старую пару в мире, пишет 19 мая агентство Киодо.

Причиной смерти японца стала сердечная недостаточность.

Совокупный возраст Масао (1910 год рождения) и Мияко (1917) составлял почти 210 лет и в прошлом году был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Эта пара поженилась еще в 1937 году и на момент смерти Масао длительность брака составляла 91 год и 201 день.

У четы Мацумото пять дочерей, 13 внуков и 25 правнуков.

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