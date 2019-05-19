В ночь на 19 мая наблюдалась последняя в десятилетии Голубая Луна

В ночь на воскресенье в небе взошла последняя в этом десятилетии Голубая Луна. Следующее природное явление теперь можно будет наблюдать только 12 марта 2027 года.

В каждом сезоне, как правило, всего три полнолуния. Но если вдруг случается четвертое, то предпоследнюю Луну называют Голубой.

Изменения цвета ждать не стоит - небесное тело обычной окраски, голубой оттенок заметен лишь в исключительных случаях.