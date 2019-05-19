Евростат назвал возраст переезда взрослых детей от родителей
Евростат посчитал, до какого возраста молодежь живет под родительским крылом.
Выяснилось, что каждый третий мужчина до 34 лет к самостоятельности не готов.
Девушки оказались более независимыми: с родителями живут лишь 22% дам до 34.
Чем южнее страна в Европе, тем дольше дети затягивают с переездом.
Лидер — Черногория, мужчины съезжают от родителей в среднем в 35 лет.
А вот шведы затягивать не привыкли, новая жизнь у подростка начинается с 18.
Евростат посчитал, до какого возраста молодежь живет под родительским крылом.
Выяснилось, что каждый третий мужчина до 34 лет к самостоятельности не готов.
Девушки оказались более независимыми: с родителями живут лишь 22% дам до 34.
Чем южнее страна в Европе, тем дольше дети затягивают с переездом.
Лидер — Черногория, мужчины съезжают от родителей в среднем в 35 лет.
А вот шведы затягивать не привыкли, новая жизнь у подростка начинается с 18.