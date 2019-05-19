Евростат назвал возраст переезда взрослых детей от родителей

Евростат посчитал, до какого возраста молодежь живет под родительским крылом.

Выяснилось, что каждый третий мужчина до 34 лет к самостоятельности не готов.

Девушки оказались более независимыми: с родителями живут лишь 22% дам до 34.

Чем южнее страна в Европе, тем дольше дети затягивают с переездом.

Лидер — Черногория, мужчины съезжают от родителей в среднем в 35 лет.

А вот шведы затягивать не привыкли, новая жизнь у подростка начинается с 18.