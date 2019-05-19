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Израильский певец разрыдался на сцене в финале «Евровидения»

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Представитель Израиля Коби Марими расплакался во время своего выступления в финале конкурса, пишет телеканал «360».

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В этом году «Еровидение» проходило в Тель-Авиве и Марими выступил с песней Home («Дом»).

Артиста очень тепло принимала публика, и в какой-то момент эмоции захлестнули Марими.

Когда прозвучали последние строки композиции, он закрыл руками лицо, по которому текли слезы. Однако позже он собрался и завершил выступление, дав волю эмоциям только после того, как музыка остановилась.

Финал конкурса Евровидение прошел 18 мая.

Представитель России Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место. При этом артист отметил, что жюри некоторых стран предвзято оценило его выступление.

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