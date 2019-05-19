Тяжелым грузовикам запретят ездить в жару на отдельных участках дорог

С 20 мая по 31 августа на отдельных участках дорог России ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет выше 32 градусов. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщила «Российская газета».

Ограничение связано с тем, что в жару на солнце асфальт нагревается и от проезда большегрузов на нем образуются колеи.

Ограничения будут вводиться на основе данных о погоде Росгидромета. На автотрассах появятся знаки ограничения. За нарушения к водителям будут применять административные меры.

Список запретных участков приведен в приказе Росавтодора.

27 марта стало известно, что в Карелии ввели ограничение движения для грузовиков в связи с наступлением теплого сезона. Запрет продлится до 24 мая. Ограничение не распространяется на международные перевозки грузов, перевозку продуктов питания и кормов для животных, лекарственных препаратов, посадочного материала.