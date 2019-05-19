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Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

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Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале «Евровидения-2019» членов национального жюри Белоруссии. Об этом со ссылкой на заявление EBU сообщает портал Eurovoix.

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Решение принято из-за нарушения членами жюри правил конкурса. Представители Белоруссии ранее в интервью TUT.by рассказали, за кого голосовали в полуфинале «Евровидения».

«Чтобы соответствовать правилам голосования, EBU принял меры и отстранил от голосования в финале белорусское жюри», — говорится в заявлении.

По правилам результаты голосования жюри в полуфиналах не должны быть обнародованы до окончания финала.

Издание TUT.by позже материал удалило и принесло извинения.

«Евровидение» в этом году проходит в Тель-Авиве. Финал конкурса назначен на 18 мая. За победу поборются 26 стран-участниц, в том числе Россия, которую представляет Сергей Лазарев.

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