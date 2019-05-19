Скончался известный футбольный тренер Александр Ирхин

Бывший тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК «Енисей».

Причина смерти не уточняется.

«В 2000 году, а также с 2001 по 2002 годы Ирхин тренировал красноярский «Металлург». ФК «Енисей» приносит соболезнования родным и близким Александра Сергеевича», — говорится в сообщении.

Тренерская карьера Ирхина началась в 1981 году. За это время специалист успел поработать с такими командами, как «Тюмень», ставропольское «Динамо», «Кубань», «Факел», «Черноморец» и другие.

Вплоть до 2018 года Ирхин трудился в «Химках».

Также специалист возглавлял казахские «Женис» и «Астану», пишет «Спорт Экспресс». С «Астаной» он принял участие в квалификации Лиги чемпионов.