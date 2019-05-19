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Самолет SSJ-100 рейса Ульяновск–Москва задержан по технической причине

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Самолет Sukhoi Superjet-100 рейса Ульяновск–Москва прервал взлет по технической причине, сообщает 19 мая РЕН ТВ со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы ПАО «Аэрофлот» Веру Абанину.

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«Рейс SU1389 Ульяновск–Москва задержан по технической причине. Пассажиры будут отправлены рейсом SU1289 на воздушном судне большей вместимости Airbus A320», — цитирует ее телеканал.

Абанина уточнила, что вылет запланирован на 05:20.

По информации «РИА Новости», лайнер остановил взлет на скорости 55 км/ч из-за отказа гидросистемы.

5 мая самолет Sukhoi Superjet-100, осуществлявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево спустя 28 минут полета из-за технических причин. По предварительным данным, в самолет попала молния, и у него отказали системы радиосвязи и автоматика.

При посадке лайнер несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, погиб 41 человек.

По данным экспертов, воздушное судно находилось в хорошем техническом состоянии, и причиной трагедии могла стать ошибка экипажа.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич назвал Sukhoi Superjet-100 самым надежным самолетом для пассажирских перевозок.

В Росавиации также отметили, что об ограничении полетов SSJ-100 пока говорить рано.

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