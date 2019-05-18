Прямой эфир

Опубликовано новое видео нападения на Шварценеггера в Африке

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опубликовал видео нападения, совершенного на него во время визита в ЮАР.

Ролик появился в Instagram артиста 18 мая. На кадрах видно, как во время общения с поклонниками на соревнованиях по бодибилдингу «Арнольд Классик» неизвестный мужчина с разбега бьет Шварценеггера ногой в спину. От удара актер едва не упал на зрителей, а сам нападавший оказался на полу. Его оперативно задержала охрана.

«Я думал, что меня просто толкает толпа, такое часто случается. Я понял, что меня ударили, только когда посмотрел видео, как и все вы. Рад, что этот идиот не прервал мой Snapchat», — прокомментировал инцидент Шварценеггер.

Block or charge?

Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 18 Май 2019 в 10:40 PDT

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шварценеггер прокомментировал нападение в Африке
Звезду «Империи» вызвали в суд по делу о нападении «сторонников Трампа»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017