Опубликовано новое видео нападения на Шварценеггера в Африке

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опубликовал видео нападения, совершенного на него во время визита в ЮАР.

Ролик появился в Instagram артиста 18 мая. На кадрах видно, как во время общения с поклонниками на соревнованиях по бодибилдингу «Арнольд Классик» неизвестный мужчина с разбега бьет Шварценеггера ногой в спину. От удара актер едва не упал на зрителей, а сам нападавший оказался на полу. Его оперативно задержала охрана.

«Я думал, что меня просто толкает толпа, такое часто случается. Я понял, что меня ударили, только когда посмотрел видео, как и все вы. Рад, что этот идиот не прервал мой Snapchat», — прокомментировал инцидент Шварценеггер.