Кличко рассказал о вкладе Ярослава Мудрого в «консолидацию Европы»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина всегда была европейским государством, а князь Ярослав Мудрый внес существенный вклад в «консолидацию стран Европы».

Заявление киевского градоначальника было опубликовано 18 мая на его сайте после выступления на праздновании Дня Европы на Михайловской площади в столице Украины.

«В этом году День Европы, посвященный 1000-летию с начала правления великого киевского князя Ярослава Мудрого. Князя, который сделал большой вклад в консолидацию стран Европы. На самом деле, Украина всегда была европейской — и географически, и ментально», — сказал Кличко.

При этом он подчеркнул, что страна должна продолжать свой европейский курс, так как у Украины нет другого пути.

В марте сообщалось, что украинский посол в Австрии назвал Украину «истоком Европы». При этом ранее президент страны Петр Порошенко рассказывал о европейском выборе князя Владимира.

Российский сенатор Алексей Пушков 17 мая посоветовал Киеву умерить исторические притязания.