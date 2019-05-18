Владимир Познер предсказал судьбу человечества

Журналист и телеведущий Владимир Познер с пессимизмом смотрит на будущее человечества. Об этом он заявил на своем официальном сайте «Познер Online».

«Мне кажется, что мы всё время это повторяем. Мы наступаем на одни и те же грабли, но грабли всё более опасные, они уже не те, не деревянные, а всякие разные», — заявил телеведущий, таким образом отметив, что человечество не учится на своих ошибках.

По словам Познера, в будущем люди столкнутся с трагедией. Человечество слишком поздно, по мнению журналиста, осознает степень проблем, связанных с изменением климата, загрязнением воздуха и другими вызовами современности.

Познер резюмировал, что его восприятие жизни довольно трагичное, хотя в отношении ряда вопросов он сохраняет оптимизм.

Ранее, 13 апреля, телеведущий рассказал участникам «Тотального диктанта», какие бы книги взял с собой на необитаемый остров.