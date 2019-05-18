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Свалка загорелась рядом с аэропортом Пулково в Ленобласти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Недалеко от аэропорта Пулково в Ленинградской области горит несанкционированная свалка на площади 500 кв. м.

«Пожар на несанкционированной свалке происходит на расстоянии 1 км до аэропорта Пулково. Площадь возгорания составляет 500 кв. м», — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что открытое горение удалось ликвидировать. В зоне пожара людей нет. Борьбу с огнем ведут 35 пожарных и семь единиц спецтехники. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 18 мая сообщалось, что склад площадью 1 тыс. кв. м сгорел в Красноармейском районе Волгограда.

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