Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

Неизвестный мужчина напал на бывшего губернатора американского штата Калифорния, голливудского актера Арнольда Шварценеггера в Африке. Видеозапись инцидента появилась в Сети в субботу, 18 мая. Ее публикует телеканал РЕН ТВ.

Нападение произошло во время соревнований по бодибилдингу «Арнольд Классик». Актер общался со своими поклонниками, когда со спины его атаковал мужчина. На кадрах видно, как он разбежался, подпрыгнул и ударил Шварценеггера ногами. После удара американец упал. Нападавшего задержала охрана.

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что экс-губернатор Калифорнии по итогам онлайн-опроса попал в рейтинг самых красивых знаменитостей в возрасте.