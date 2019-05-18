British Airways объявила о прекращении полетов в Санкт-Петербург и Киев

Авиакомпания British Airways с 3 октября 2019 года прекратит выполнение рейсов из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.

«К сожалению, мы приостанавливаем выполнение рейсов в Санкт-Петербург. У нас долгая и славная история полетов в этот город, но он больше не является коммерчески целесообразным», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы авиаперевозчика.

По этой же причине самолеты British Airways прекратят летать из Лондона в Киев. По мнению британской компании, в этом нет никакой экономической выгоды.

Однако представители авиаперевозчика заверили, что «прислушиваются к мнению клиентов». Поэтому те пассажиры, у которых будет подтвержденное бронирование, смогут полететь рейсами других компаний.

Сейчас British Airways продолжает осуществлять прямые рейсы в Санкт-Петербург и Киев из лондонского аэропорта Хитроу.

Ранее, 25 марта, сообщалось, что самолет авиакомпании British Airways, направлявшийся из Лондона в немецкий город Дюссельдорф, сел по ошибке в столице Шотландии Эдинбурге.