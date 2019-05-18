Лидер лейбористов в Австралии признал поражение на выборах в парламент

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Австралии Билл Шортен признал поражение на всеобщих парламентских выборах, которые проходили в субботу, 18 мая. Об этом сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC News.

«Очевидно, что лейбористы не смогут сформировать следующее правительство», — сказал он, добавив, что намерен уйти с поста руководителя партии.

В Австралии проходят выборы нового состава федерального парламента страны, по итогам которого победившая партия сможет сформировать правительство и назначить премьер-министра. Согласно подсчетам 72,6% голосов, в настоящее время лидером выборов является коалиция Национальной и Либеральной партий во главе с действующим премьер-министром страны Скоттом Моррисоном.