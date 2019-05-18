Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке 18 мая. Это произошло после того, как СМИ опубликовали видеозапись его встречи с россиянкой Аленой Макаровой, на которой якобы была договоренность о доступе женщины к госконтрактам Австрии.

«Я сегодня говорил с канцлером Себастьяном Курцем, попросил об отставке с дoлжности вице-канцлера Австрии, и он примет это решение», — приводит слова Штрахе Deutsche Welle.

17 мая германские издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на попавшую в их распоряжение видеозапись, что Штрахе в 2017 году обсуждал с россиянкой Аленой Макаровой вoзможность заключения сделок, благодаря которым она могла якобы получить доступ к государственным контрактам в обмен на покровительство Австрийской партии свoбоды, лидером которой и является Штрахе.

Ранее 18 мая сообщалось, что австрийский канцлер Себастьян Курц не намерен сохранять правящую коалицию после скандала, в центре которого оказался вице-канцлер Штрахе. Курц планирует объявить о парламентских выборах.