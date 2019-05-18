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Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном

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Фото: РИА Новости/Василий Батанов
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Судебные приставы взыскивают более 17 млн рублей с экс-командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина за столкновение с иностранным гражданским судном во время учений в 2016 году. Об этом 18 мая сообщает «Коммерсант».

По данным издания, рассмотрение уголовных дел обоих офицеров проходило в закрытом режиме в связи с тем, что в материалы расследования входили сведения, содержащие гостайну.

Уточняется, что с Мартемьянова приставы пытаются взыскать 5 млн рублей, в то время как Сопину осталось заплатить только 21,7 тыс. рублей — стоимость судебных издержек по иску Минобороны. Оба офицера полностью признали свою вину.

Столкновение подлодки «Краснодар» и гражданского судна произошло в 2016 году в ходе учений в Балтийском море. «Коммерсант» отмечает, что судно проходило через район учений. В результате столкновения у подлодки был сломан перископ, при этом корабль практически не пострадал. После аварии «Краснодар» отправили на ремонт, восстановительные работы проводились в два этапа.

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