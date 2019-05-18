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Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в сериале «Молодой папа»

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Фото: Global Look Press/Insidefoto
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Американская актриса Шэрон Стоун и певец Мэрилин Мэнсон снимутся в продолжении сериала «Молодой папа». Их фотографии опубликовала в анонсе телекомпания НВО.

Пока неизвестно, какие роли достанутся знаменитостям. Если судить по опубликованной фотографии певца, то его образ будет не очень сильно отличаться от публичного. Отмечается, что и Стоун, и Мэнсон являются большими поклонниками сериала и его режиссера Паоло Соррентино.

О новом сезоне теледрамы «Молодой папа» на данный момент почти ничего не известно. Сообщалось лишь, что к главной роли папы Пия XIII вернется Джуд Лоу. Помимо этого, по предварительной информации, в центре событий появится персонаж Джона Малковича. Скорее всего, он станет следующим папой. Съемки нового сезона, как сообщается, уже завершились.

«Молодой папа» вышел осенью 2016 года. Сериал завоевал в основном положительные рецензии критиков и побил зрительские рейтинги на итальянском телевидении, опередив «Игру престолов». Лоу получил номинации на премии «Золотой глобус» и «Эмми».

Ранее в сентябре 2018 года сообщалось, что второй сезон сериала «Молодой папа» выйдет на телеэкраны в ноябре 2019 года.

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