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Ле Пен обвинила Макрона в неконституционном поведении

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Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
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Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона в отношении ее партии носят антиконституционный характер. Такое мнение она высказала в субботу, 18 мая, на пресс-конференции в Милане.

По мнению Ле Пен, когда Макрон резко критикует «Национальное объединение», он выходит за рамки президента республики и демонстрирует антиконституционное поведение, сообщает BFM TV.

Политик также считает, что Макрон страдает «синдромом избалованного ребенка», который «нетерпим к разочарованиям» и абсолютно не желает соблюдать ограничения и уважать правила.

Накануне Макрон назвал результаты партии Ле Пен, победившей в 2014 году во Франции на выборах в Европарламент, катастрофой для страны и для Европы, указав, что она голосовала против всех проектов, которые Франция защищала в Европе.

Ранее, 11 мая, Ле Пен назвала предстоящие выборы в Европарламент референдумом доверия Макрону. По словам политика, если глава государства проиграет выборы, ему надо уйти.

Выборы в Европейский парламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года. В них будут участвовать европейские партии, национальные партии и независимые кандидаты. По итогам будет избран 751 депутат.

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