В Австрии распустят правящую коалицию после скандала с вице-канцлером

Австрийский канцлер Себастьян Курц не намерен сохранять правящую коалицию после скандала, в центре которого оказался вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе. Курц планирует объявить о парламентских выборах, сообщает 18 мая АРА.

В этот же день Штрахе сообщил, что попросил Курца об отставке. Вице-канцлер подозревается в том, что он в 2017 году на Ибице контактировал с российским предпринимателем Аленой Макаровой и обсуждал с ней помощь с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт. Свидетельствующая об этом видеозапись попала в распоряжение немецких изданий Spiegel и Sueddeutsche Zeitung.

При этом отмечается, что разговор Штрахе (лидер Австрийской партии свободы) и россиянки происходил, когда политик еще не был вице-канцлером. На видео заметно, что все участники встречи находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Австрийская прокуратура начала проверку.