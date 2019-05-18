Прямой эфир

В СК «в полном объеме» нашли детскую площадку в Рязани после жалобы Путину

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники следственного управления (СУ) СКР по Рязанской области заявили, что детская площадка, на которую ранее пожаловались президенту России Владимиру Путину, «есть в полном объеме». Об этом в субботу, 18 мая, рассказала журналистам старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ управления Анжелика Евдокимова.

«Мы удостоверились в полном наличии детского спортивного оборудования на площадке в Рязани. К материалам приобщены все документы, касающиеся заключения об исполнении муниципального контракта», — сказала она в интервью ТАСС.

Евдокимова отметила, что в будущем будет дана правовая оценка действиям должностных лиц при расходовании бюджетных средств.

«Самое главное — площадка есть в полном объеме», — добавила она.

16 мая об отсутствии детской площадки, на которую из городского бюджета выделили крупную сумму, журналисты пожаловались президенту России Владимиру Путину во время форума ОНФ. Глава государства назвал эту ситуацию криминальной историей и наглостью. Он призвал Следственный комитет России разобраться в ней. В тот же день глава СКР Александр Бастрыкин поручил областному управлению организовать проверку.

Чуть позже власти Рязани рассказали, куда делась площадка, на строительство которой было потрачено 4 млн рублей. По их словам, отдельные ее части установили в разных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Рязани рассказали о «пропавшей» детской площадке за 4 млн
В Рязани 10-летний школьник застрелил сверстника из ружья

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017