В СК «в полном объеме» нашли детскую площадку в Рязани после жалобы Путину

Сотрудники следственного управления (СУ) СКР по Рязанской области заявили, что детская площадка, на которую ранее пожаловались президенту России Владимиру Путину, «есть в полном объеме». Об этом в субботу, 18 мая, рассказала журналистам старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ управления Анжелика Евдокимова.

«Мы удостоверились в полном наличии детского спортивного оборудования на площадке в Рязани. К материалам приобщены все документы, касающиеся заключения об исполнении муниципального контракта», — сказала она в интервью ТАСС.

Евдокимова отметила, что в будущем будет дана правовая оценка действиям должностных лиц при расходовании бюджетных средств.

«Самое главное — площадка есть в полном объеме», — добавила она.

16 мая об отсутствии детской площадки, на которую из городского бюджета выделили крупную сумму, журналисты пожаловались президенту России Владимиру Путину во время форума ОНФ. Глава государства назвал эту ситуацию криминальной историей и наглостью. Он призвал Следственный комитет России разобраться в ней. В тот же день глава СКР Александр Бастрыкин поручил областному управлению организовать проверку.

Чуть позже власти Рязани рассказали, куда делась площадка, на строительство которой было потрачено 4 млн рублей. По их словам, отдельные ее части установили в разных местах.