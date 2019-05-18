Воробьев опроверг сообщения словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Сообщения словацких СМИ о том, что хоккеисты сборной России после победы над Чехией (3:0) на чемпионате мире выпили 160 бокалов пива, не соответствуют действительности. Главный тренер россиян Ильи Воробьев назвал такие данные чушью.

«Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья», – цитирует его Чемпионат.com.

Аналогично высказались и сотрудники ресторана, в котором отдыхали российские хоккеисты.

«Это все полная чушь. Не было никаких 160 бокалов пива. Эти фото опубликовала одна словацкая газета, которая всегда печатает чушь. Это даже звучит смешно. Они просто спокойно сидели и ужинали. Репортеры этой газеты зашли внутрь, и русские игроки попросили их выйти», – отметил работник заведения.

ЧМ по хоккею в этом году проходит в Словакии. Сборная России после четырех игр набрала 12 очков и возглавила турнирную таблицу группы В.

Свой следующий матч россияне проведут 18 мая против Латвии.