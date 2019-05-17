Прямой эфир

Центр для детей с аутизмом решили создать в Краснодарском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замглавы Краснодарского края Анна Минькова поручила министерству труда и соцразвития, а также минобрнауки рассмотреть возможность создания крупного центра для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Подробности проекта пока неизвестны.

В регионе разработан целый комплекс услуг для детей-аутистов: раннюю диагностику, образование, реабилитационные услуги, физическое развитие, передают «Кубанские новости». В общеобразовательных школах Анапы и Краснодара начали открываться ресурсные классы для их обучения «особых детей». Инклюзивный центр в Сочи до конца 2019 года подготовит сопровождение детей-аутистов в школе.

Ранее нейробиологи из Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова совместно с коллегами из Германии и Нидерландов впервые показали, как определенные генетические мутации в сочетании с пережитым в детстве стрессом влияют на развитие аутизма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Центр реабилитации для аутистов откроют в Нижегородской области
Аутистическая натура: ученые приблизились к пониманию причин расстройства психики
Заболевание может быть вызвано сочетанием наследственных факторов и пережитого стресса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017