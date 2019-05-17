Центр для детей с аутизмом решили создать в Краснодарском крае

Замглавы Краснодарского края Анна Минькова поручила министерству труда и соцразвития, а также минобрнауки рассмотреть возможность создания крупного центра для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Подробности проекта пока неизвестны.

В регионе разработан целый комплекс услуг для детей-аутистов: раннюю диагностику, образование, реабилитационные услуги, физическое развитие, передают «Кубанские новости». В общеобразовательных школах Анапы и Краснодара начали открываться ресурсные классы для их обучения «особых детей». Инклюзивный центр в Сочи до конца 2019 года подготовит сопровождение детей-аутистов в школе.

Ранее нейробиологи из Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова совместно с коллегами из Германии и Нидерландов впервые показали, как определенные генетические мутации в сочетании с пережитым в детстве стрессом влияют на развитие аутизма.