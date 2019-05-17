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Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.

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Отмечается, что подписать документ Зеленский планирует после вступления в должность, 20 мая.

Однако текст указа еще не утвержден, также как и не принято окончательное решение о роспуске рады.

«Еще идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он еще будет дорабатываться», - сказал источник из окружения Зеленского.

Причиной для роспуска в указе названо недостаточное число депутатов в коалиции парламента.

«После выхода из коалиции «Батькивщины» и «Самопомощи», в двух оставшихся фракциях («Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт») находится менее 226 депутатов. То есть менее половины конституционного состава парламента», - пишет издание.

На этом основании Зеленский предлагает досрочно прекратить полномочия рады и назначить внеочередные выборы на 14 июля.

Однако возможности распустить раду у Зеленского может и не быть. 17 мая фракция «Народный фронт» объявила о выходе из парламентской коалиции. Это спровоцировало распад коалиции и блокировало возможность роспуска рады, так как по закону, у парламента есть 30 дней на формирование новой коалиции. При этом распустить раду нельзя будет после 27 мая, так как останется полгода до плановых выборов.

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